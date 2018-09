Die kreisförmig aneinandergereihten Kreuzungen am Europaplatz könnten in ein paar Jahren der Vergangenheit angehören. Das ist zumindest eine der Optionen für eine Neugestaltung, die das Land in Erwägung zieht. Ob es zu einer grundlegenden Umstellung kommt oder aber die Fahrbahnen nur saniert werden, werden Land und Stadt voraussichtlich ab Jahresende besprechen. Dann sollen nämlich die Ergebnisse einer laufenden Untersuchung der Verkehrssicherheit auf dem Tisch liegen.

„Dabei sollen mögliche Probleme und Konfliktpunkte erhoben werden, um die Sicherheit zu verbessern“, erläutert Gerhard Fichtinger von der Straßenbauabteilung des Landes. Die Experten prüfen auch die in den letzten Jahren gesetzten Maßnahmen, wie etwa die Bodenmarkierungen und die zusätzlichen Wegweiser. „Wir wollen wissen, ob das alles Früchte getragen hat oder nicht. Im Endeffekt geht es uns um eine optimale Lösung für die Verkehrssicherheit.“ Auch die Fuß- und Radwege würden in die gemeinsamen Überlegungen einbezogen, betont Gerhard Fichtinger.

Fahrbahn muss bald saniert werden

Der Anlass für die Prüfung neuer Optionen für den Europaplatz ist der Sanierungsbedarf: „In den nächsten fünf Jahren müssen unbedingt die Fahrbahnoberfläche, aber auch der Untergrund saniert werden. Zudem sollen auch Leitungen neu verlegt werden“, erklärt Fichtinger. „Deswegen stellen wir uns die Frage, ob wir den Platz so belassen oder aber die Chance nutzen, ihn zu verbessern.“ Mit den Arbeiten werde aber erst in ein paar Jahren begonnen. „So etwas gehört gut geplant und das braucht seine Zeit. Schließlich ist das ein schwerer Eingriff in den Verkehrsfluss in der Landeshauptstadt“, informiert Fichtinger.

Eine grundlegende Neugestaltung brächte der Stadt auch die Chance, die Nebenflächen zu optimieren. „Sollte eine andere Verkehrsführung gewählt werden, könnte sich ein Gestaltungsspielraum ergeben, der zu einer Aufwertung des Europaplatzes führen könnte“, betont Stadtplaner Jens de Buck. Für ihn ist klar: „Egal ob neugestaltet oder nur saniert: Der Europaplatz wird immer der zentrale Verkehrsknotenpunkt in der Stadt bleiben.“