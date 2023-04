St. Pöltner Bar erstrahlt in neuem Glanz

Mit 90 Punkten zählt das „Yesterday“ am Frauenplatz im aktuellen Falstaff-Barguide wieder zu den besten Bars in Niederösterreich. Gelobt wird die „bestens etablierte, feine Cocktailbar“ für ihre reiche Auswahl, das hohe Maß an individuellem Service und den tollen Innenhof. Dafür gibt es in Summe die 90 Punkte.

„Wir wollen ständig besser werden und unseren Kunden ein neues Erlebnis bereiten“, sieht Bar-Inhaber Oliver Kloiber die Top-Bewertung als Auftrag. Stolz ist er auch darauf, dass es das „Yesterday“ auf der Plattform 1000things.at unter die 1.000 bemerkenswertesten Orte Österreichs geschafft hat. Damit dieser Ort auch weiterhin besonders bleibt, investierte Kloiber in einen großzügigen Umbau. Jetzt ist etwas mehr Platz, zugleich sorgen echte italienische Barhocker für mehr Komfort, neue Tische und auch das Wanddesign sollen den Wohlfühlfaktor erhöhen. Die Bar selbst blieb unangetastet. „Mir war wichtig, dass der Komfort größer wird, die exklusive Charakteristik aber gleich bleibt“, betont Kloiber.

Für das besondere Trink-Erlebnis sorgen nicht nur die über 600 verschiedenen Spirituosen, sondern zunehmend auch Eigenkreationen. Gin, Wodka und Whiskey gab es schon – jetzt kam noch ein achtjähriger Rum dazu. Destilliert in Österreich von Clemens Bohle, in Eichenfässern gelagert in der Dominikanischen Republik. Neu im Sortiment ist auch die große Champagner-Auswahl – es gibt 25 verschiedene Sorten.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.