Neue Wege in der St. Pöltner Schulgasse

Kaum wiederzuerkennen ist die Schulgasse nach der Umgestaltung. Der Straßenabschnitt zwischen Schulring und Promenade wird auch nach Ende der Baustelle eine Einbahn bleiben. Den durch die Reduzierung der Fahrbahn gewonnenen Platz können künftig Fußgänger und Radler nutzen. Dazwischen trennen zwei Grünstreifen die Verkehrsteilnehmer. Die Pflanzen für den Grünstreifen werden laut Stadt Anfang Oktober geliefert. In der zweiten Oktober-Woche sollen alle Streifen fertig und nutzbar sein.

Durch die Einbahn-Regelung und die Streichung der Schrägparkplätze reduziert sich der Auto-Anteil an der Breite von fast zwei Drittel auf ein Fünftel. Westlich der Straße vom Schulring Richtung Promenade gibt es wie bisher einen Gehsteig. Die Radler wechseln allerdings auf die andere Seite der Fahrbahn. Für sie gibt es in der Mitte der Straße nun einen in beide Richtungen befahrbaren Radweg. Ein Grünstreifen trennt den Rad- vom Auto-Verkehr. Gesäumt von einem weiteren Grünstreifen mit Bäumen gibt es an der Forum-Seite einen weiteren, fast fünf Meter breiten Fußgängerweg.

Die Schulgasse vom Schulring Richtung Promenade: Die neue Einbahn reduziert den Platz für Autos von mehr als 60 auf 20 Prozent. Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, hat künftig mehr Platz. Foto: Verkehrsplanung Magistrat St. Pölten

„Unser Fokus bei der Planung lag vor allem auf der Sicherheit und dem Komfort der vielen Schulkinder, die sich täglich vor allem zu Fuß und mit dem Rad in der Schulgasse fortbewegen“, erklärt Verkehrsplaner Manuel Hammel. „Die baulich getrennten Flächen verbessern die Verkehrssicherheit und reduzieren potenzielle Konflikte und Gefahren.“ Die neuen Grünflächen würden den öffentlichen Raum deutlich aufwerten. 5.000 Menschen bewegen sich hier täglich zu Fuß in Nord-Süd-Richtung, 2.000 mit Kfz und 1.000 mit dem Fahrrad, haben Verkehrszählungen sowie die Rad-Dauerzählstelle in der Schulgasse gezeigt. Der Umweltverbund von Fuß-, Rad- und Öffentlichem Verkehr genießt laut Stadt bei der Gestaltung des Promenadenrings oberste Priorität.

Auf der Promenade nur in eine Richtung

Auf der Promenade selbst sind weitere Abschnitte ebenfalls wieder Baustellen-frei. So ist die Dr.-Karl-Renner-Promenade zwischen Neugebäudeplatz und Schulgasse wieder in beide Richtung für Autos befahrbar. Zwischen Linzertor und Schulgasse läuft die Baustelle noch bis zum Frühjahr. Die Fahrbahn Richtung Linzertor soll aber, bereits in der endgültigen einspurigen Form, Mitte Oktober freigegeben werden. Von der Kreuzung mit der Schulgasse wird es damit auf der Promenade für Kfz nur noch eine Fahrbahn Richtung Westen zum Linzertor und eine Fahrbahn Richtung Osten bis zur Bernhard-Wicki-Straße geben. Eine durchgehende Fahrt vom Neugebäudeplatz zum Linzertor und umgekehrt wird nach der Umgestaltung nicht mehr möglich sein. Radfahren kann man künftig weiter in beide Richtungen.