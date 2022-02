St. Pölten: 2023 schon erstes Konzert am neuen Domplatz

Bis 2023 hat St. Pölten einen neu gestalteten Domplatz. Große Natursteinplatten in der Mitte, Sitzgelegenheiten, mehrere Bäume und eine Nebelanlage zur Kühlung werden bereits ab März errichtet (die NÖN berichtete). 3,7 Millionen werden in den Bau investiert. Der Markt soll währenddessen erhalten bleiben, die Parkplätze Abschnitt für Abschnitt weniger werden. Auch zwei Bühnenstandorte sind projektiert. "Der gesamte Platz wird barrierefrei hergestellt, um für künftige Veranstaltungen keine Einschränkungen zu haben", erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Es werde immer wichtiger, dass sich die Menschen in Städten wohlfühlen. "Wir wollen ein neues Platzklima schaffen. Platz, um sich zu treffen, zu feiern, liturgische Feste zu feiern."

Traum von Domgarage

Die Diözese sieht in der Neugestaltung ebenfalls eine große Chance und plant die Öffnung des Domviertels mit Domgarage. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen nun vor. "Am schönsten ist es hier am Donnerstag und Samstag, dann ist am meisten los. Der Traum ist, dass mit der Domgarage keiner lange sein Auto suchen muss und vom Domplatz über den Sparkassenplatz direkt zur Garage unter dem Bischofsgarten kommt", so Bischof Alois Schwarz. Die Kirche stellt den Garten auf Baurechtsbasis zur Verfügung. Wer die Garage bauen könnte, dazu gibt es jetzt wieder einen konkreten Vorschlag. "Es gab in den vergangenen Tagen Gespräche", berichtet der Bischof. "Uns ist die Situation durch Covid und die Baupreissteigerungen bewusst", betont Stadler. "Wir sind glücklich, dass wir jemanden haben, der bereit ist einzusteigen." Ob die Garage schon 2024 in Betrieb gehen kann, hängt laut Bischof allerdings auch davon ab, was die Archäologen im Bischofsgarten noch finden werden.

