Nach eineinhalb Jahren als Wirt trägt Hennes Beitl das alte Egon zu Grabe. Der Gastronom möchte im nächsten Jahr das Kulturbeisl in der Fuhrmannsgasse an einen Nachfolger übergeben. Schon diese Woche soll bei der Generalversammlung des dort seit 15 Jahren aktiven Kulturvereins Fuhrmannshof ein neuer Name für das Lokal und auch ein neues Konzept gefunden werden.

„Mein innigster Wunsch würde in Erfüllung gehen, wenn der Verein das Beisl betreibt – als Platz für Projekte und Begegnungen, als Haus für weitere Vereine und neue Formate und als Ort des Austausches“, betont der erfahrene St. Pöltner Veranstalter. Nach dem Vorbild von Marlies Eders „Lesestoff & Schnaps“ sollen sich viele engagierte Personen finden, die für unterschiedliche Themen „brennen und sie hier umsetzen wollen“, so Beitl.

„Habe das Egon als Greis übernommen“

Das bisherige Konzept mit Veranstaltungen für alle möglichen Publikumsschichten habe ausgedient. „Die Beisllandschaft hat sich verändert. Unser einziges Alleinstellungsmerkmal waren die Feiern im Keller“, so Beitl. Das Egon habe er als „komatösen Greis“ übernommen und wiederzubeleben versucht. Im Jänner sei für Beitl dann klar gewesen, dass er das Lokal auf neue Beine stellen will, die Übertragung der Fußball-WM wollte aber noch abwarten.

Bis sich ein neuer Betreiber findet, bleibt Beitl als Bistro-Chef erhalten. Am 21. und 22. Dezember wird er den Abschied vom Egon mit einem großen Fest zelebrieren. Im Jänner soll es dann unter der Federführung des Kulturvereines weitergehen. „Das erste Halbjahr 2019 ist programmatisch abgedeckt. Aber bereits jetzt ist Platz für eine strahlende Zukunft.“