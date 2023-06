Unterschriftenaktion für Spielplatz in Pottenbrunn gestartet

Seit dem Abbau des alten Spielplatzes für eine Erweiterung des Kindergartens gibt es keinen mehr in Pottenbrunn. Zwar hätte er bereits im Vorjahr fertiggestellt werden sollen, es habe aber Verzögerungen durch den Widerstand von Anrainern gegeben. Jetzt wird Karoline Adam, Mutter aus Pottenbrunn aktiv. Sie startet eine Unterschriftenaktion. „Wir fordern, dass endlich ein Spielplatz gebaut wird, egal wo“, sagt Adam. Es soll rasch eine Lösung gefunden werden.

Am letzten Wochenende kamen schon mehr als 50 Unterschriften zusammen. Die Listen liegen bereits in der Apotheke und der Tankstelle in Pottenbrunn aus. Wer selber mitsammeln möchte, der kann sich gern bei der Initiatorin melden. „Denn so ein großer Ortsteil ohne Spielplatz ist wirklich ein Armutszeugnis“, ist Adam überzeugt.