Das ehemalige „Egon“ wird wieder zum Leben erweckt: Michele Madonna zieht mit seinem „Pepe Nero“ vom Herrenplatz in das Traditionslokal in der Fuhrmannsgasse. „Wir servieren dort original italienische Spezialitäten, mit denen wir bisher schon unsere Gäste verwöhnt haben“, erklärt der Wirt, der sich freut, dass er künftig viel professioneller in einer größeren Küche werken kann. „Wir gestalten alles neu, Küche und Gastraum, und in den Innenhof kommt ein Pizzaofen“, verrät Michele Madonna. Und auch im legendären Keller des ehemaligen Egon soll wieder Party- und Konzert-Musik erklingen.

Eröffnen will Michele Madonna das „Pepe Nero neu“ Ende April, Anfang Mai. Das Lokal am Herrenplatz, in dem der Wirt seit fünf Jahren seine Gäste verwöhnt, wird sein Sohn weiterführen. Allerdings nicht als Restaurant, sondern als italienische Bar, „mit kleinen Gerichten wie Bruschette, mit Bier, Wein, Kaffee und Frühstück“.

„Das Laden-Fenster übersiedelt vorläufig in die Schreinergasse.“ Lukas Stefan Marketing St. Pölten

Mediterrane Neuigkeiten gibt es auch aus der Wiener Straße. Dort eröffnet – vorerst für drei Monate – ein Shop mit griechischen Spezialitäten. „Wir beziehen unsere Öle, Essige, Oliven, Weine und Delikatessen von kleinen Produzenten am Peloponnes“, betont Michael Purer, der gemeinsam mit seinem Bruder Andreas seit einiger Zeit den Griechenland-Shop in Kirchberg an der Pielach betreibt, neben dem bekannten Bettenstudio.

Warum? „Wir sind leidenschaftliche Griechenland-Fans. Ich war das erste Mal mit einem Jahr auf Urlaub dort. Unsere Eltern besuchen seit über 40 Jahren diese Region in Griechenland und haben dort viele Kontakte aufgebaut und Bekanntschaften geschlossen.“

Eröffnung des Griechenland-Shops in der Wiener Straße ist am Mittwoch, 2. April, um 11 Uhr.

Gleich daneben leert sich ein Geschäftslokal. Wolfgang Stix schließt sein Innenstadt-Geschäft mit 30. März und konzentriert den Verkauf seiner Styx-Naturkosmetika und Bio-Schokoladen am Produktionsstandort in Ober-Grafendorf.

Neue Pop-up-Stores in der City

Geschlossen ist auch der städtische Pop-up-Store in der Kremser Gasse 11. Zuletzt war dort die Ausstellung „HANDeln“ des St.

Pöltner Künstlerbunds zu sehen. Demnächst werden neue fixe Mieter einziehen. „Das Laden-Fenster übersiedelt vorläufig in die Schreinergasse, in die Räumlichkeiten der Wohnkultur“, verrät Lukas Stefan, der sich für die Marketing St. Pölten Gesellschaft um leer stehende Objekte kümmert.

privat Michael und Andreas Purer eröffnen eine Dependance ihres Kirchberger Griechenland-Shops in der Wiener Straße. Dort gibt es ab April Olivenöl, griechischen Wein und mehr.

Auch um das Geschäftslokal in der Wiener Straße 30, aus dem kurzfristig ein weiterer Pop-up-Store wird: In den ersten Aprilwochen gibt es dort den „deco super sale“ des Großhändlers Decopoint mit Sitz in Harland, der hauptsächlich mit Unternehmen, der Hotellerie und den Stadtverwaltungen zusammenarbeitet. Beim Sonder-Abverkauf für Privatkunden locken Deko-Artikel für Haus, Garten und Schaufenster. „Wir bieten Einzelstücke an, von Natur-Dekoelementen bis zu Wohnaccessoires wie Vasen, Töpfe und Gläser, aber auch Licht-Dekoration und Kunstblumen“, verrät Birgit Appl-Klauser von Decopoint. Beim Super-Sale wird von Mittwoch bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein.