Tonne und Sack: In St. Pölten kommt mehr ins Gelbe

Das neue Jahr und die Feiertage bringen traditionell ein erhöhtes Abfallaufkommen. Alleine in der letzten Woche haben die NÖN zahlreiche Beschwerden von St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern über überquellende Müllcontainer in Wohnhausanlagen erreicht.

Manche Anrainerinnen und Anrainer hatten das Gefühl, dieser vermehrte Müll sei über die Feiertage nicht abgeholt worden. Das kann nicht sein, kontert die Stadt.

„Grundsätzlich gibt es für jeden Termin, der auf einen Feiertag fallen würde, einen Ersatztermin“, sagt der Magistrat, „somit kann es eigentlich nur vorkommen, dass die Abholung ein bis zwei Werktage vor oder nach dem eigentlichen Termin stattfindet.“ Das sei im Abfallkalender vermerkt.

Alle Plastikverpackungen kommen in gelben Sack oder Tonne

Mit Jahreswechsel kam heuer nicht nur wieder mehr Müll, sondern auch eine Änderung in der Mülltrennung. In den Gelben Sack/die Gelbe Tonne kommen jetzt alle Plastikverpackungen. Metall und Aluminium kommen in St. Pölten Stadt schon länger hinein. Um das zusätzliche Müllvolumen zu stemmen, wurden die Abholintervalle verdoppelt.

Der Gelbe Sack wird jetzt alle vier statt alle acht Wochen abgeholt, die gelben Tonnen alle zwei Wochen statt einmal im Monat. Die Anzahl der gelben Säcke pro Haushalt wurden ebenfalls verdoppelt und auch die gelben Tonnen können jederzeit verdoppelt werden, dafür reiche ein Anruf der Hausverwaltung.

Abgeholt und verwertet wird der Müll aus den Gelben Tonnen und den Gelben Säcken von der Firma Brantner. 700 Tonnen waren das im Jahr 2022 aus St. Pölten Stadt, 2.600 aus dem Bezirk. Der kommt nach Wölbling, wo jedes Jahr 20.000 Tonnen Kunststoffmüll abgeladen werden. Das sind drei Viertel des gesamten niederösterreichischen Plastikmülls.

In Kürze rechnet die Firma Brantner mit noch mehr Volumen, wenn sich das Sammelsystem etabliert hat. Und das ist nötig, damit Österreich die von der EU vorgegebene Recyclingquote von 55 Prozent bis 2030 erfüllt. Momentan schafft Österreich 25 Prozent. Alleine für 50 Prozent müssten schon 80 Prozent des Plastikmülls eingesammelt werden, informiert Brantner.

Die Firma Brantner hat die nötigen Technologien, um Metall aus dem Plastikmüll zu filtern. Das kann noch nicht jede Anlage in Österreich. Zuerst wird der Abfallstrom mit Infrarot gescannt, die unterschiedlichen Kunststoffarten so erkannt und mit Luftdruckstößen voneinander getrennt. Mit Magneten über dem Förderband wird das Metall angezogen. Ein sogenannter „Wirbelstromabscheider“ stößt schließlich mit einem Magnetfeld das Aluminium ab und sortiert es.

