Helle Aufregung am Samstag-Nachmittag in der Siedlung St. Martin in Wilhelmsburg. Der Bach war mit einer weißlichen Substanz eingetrübt. Sofort war die Freiwillige Feuerwehr zur Stelle und untersuchte das Medium. Es stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass es sich dabei um Malerfarbe handelte. Wie die in den Bach kam ist unbekannt, jedenfalls wurde der Einsatz rasch beendet.