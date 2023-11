„Bildung für nachhaltige Entwicklung“: HTS St. Pölten im Bundesfinale

„Wir wollen die Zukunft zugleich nachhaltig und genussreich gestalten. Klimafreundliche Ernährung muss nicht immer nur aus Verzicht bestehen, sondern eben auch aus Genuss“, sagt Alexandra Huber, die ein Projekt der Höheren Tourismusschule (HTS) St. Pölten rund um klimafreundliche Ernährung organisiert hat. Gemeinsam mit der FH Wieselburg führte die HTS Verkostungen von Nuggets durch. Aber: Die Nuggets waren nicht aus Huhn, sondern aus Fleischalternativen. So sollten die Jugendlichen an klimafreundlichere Ernährung herangeführt werden. Zusätzlich versuchte das Projekt, die Barriere zur Wissenschaft abzubauen.

Das Projekt wurde beim österreichweiten Wettbewerb „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eingereicht. Und tatsächlich schaffte es die HTS auf Anhieb in das Finale . Ende November findet im Beisein von Umweltministerin Leonore Gewessler die Endpräsentation und Preisverleihung in der Urania in Wien statt.