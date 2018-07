Einen erfrischenden Hugo oder Aperol Sprizz können sich viele St. Pöltner nicht ohne Trinkhalm vorstellen. Auch beim Eiskaffee geht es ohne meist schwierig. Einmal verwendet, landen die Trinkhalme aber schnell im Müll und sorgen schlussendlich für verdreckte Meere und viele tote Tiere.

Dem Wegwerf-Produkt haben daher nun einige Gastro-Betriebe den Kampf angesagt. Die Supermarktkette Lidl und der Rewe-Konzern wollen die Plastik-Halme aus ihren Regalen verbannen. Auch die Hotel-Kette Hilton will künftig ohne Plastik-Trinkhalme auskommen. Die Café-Kette Starbucks will bis 2020 die Plastik-Trinkhalme durch Produkte aus alternativen Materialien ersetzen.

Erste St. Pöltner Lokale haben schon Bio-Halme

Vorreiter in St. Pölten bei ökologischen Strohhalmen sind die Cafés Schubert und Emmi. „Wir haben schon im vergangenen Jahr auf hundert Prozent biologisch abbaubare Trinkhalme umgestellt“, ist Chef Michael Glöckel stolz. Weil man in den Lokalen nicht ganz auf Trinkhalme verzichten wollte, habe man sich für diese Variante entschieden. „Sie bestehen aus Maisstärke und sind von den Plastik-Halmen kaum zu unterscheiden“, so Glöckel. Die Kosten sind aber vier bis fünf Mal höher.

Dass die Bio-Halme teurer sind, weiß auch Schau.Spiel-Chef Otto Raimitz, der in seinem Lokal ebenfalls auf die biologische Variante umgestellt hat. „Die hohen Kosten liegen daran, dass es noch nicht so viel Angebot am Markt gibt“, erklärt Raimitz, der so seinen Beitrag leisten will zur Reduzierung der Plastik-Verseuchung. „Ich mache das für die nächste Generation“, meint der Schau.Spiel-Chef.

Eine Umstellung auf die biologische Variante plant auch Wirte-Obmann Leo Graf in seinem Hotel-Restaurant.

Auch für Patrick Gassner vom Café im Palais Wellenstein ist ein Austausch der herkömmlichen Trinkhalme denkbar. „Prinzipiell bin ich damit d‘accord, wir haben uns aber noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt“, sagt Gassner.