Gerersdorfer Freiwillige sammelten und pflanzten

Es wurde gesammelt, gepflanzt und gebaut was das Zeug hielt beim ersten Umwelttag in Gerersdorf. 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger ließen sich auch vom Wind nicht abbringen, etwas für die Umwelt zu tun. Der mittlerweile traditionelle Frühjahrsputz in der Gemeinde wurde dabei heuer ausgeweitet. Nicht nur Müllsammeln war angesagt, die Freiwilligen pflanzten auch Bäume und bauten ein Nützlingshotel. „Wir wollen zeigen, dass es oft nur ein paar Handgriffe braucht, um etwas für die Umwelt zu tun“, sind sich Bürgermeister Herbert Wandl und Umweltgemeinderat Anton Brunner einig. So seien heuer nicht nur Wiesen und Bachläufe vom Müll befreit, sondern ein zusätzliches Zeichen gesetzt worden.

Insgesamt setzten die 40 Engagierten 30 neue Bäume und 40 Sträucher. Vor allem eine Wiese in Völlerndorf profitiert von den neuen Pflanzen. Die bisher bewirtschaftete Grünfläche wurde mit diesen Pflanzen und einem neu gebauten Insektenhotel der Natur zurückgegeben.

Umwelttag soll ein Fixpunkt werden

Die heurige Aktion war aber nur der Anfang. Der Umwelttag soll weitergeführt werden. Die Gemeinde Gerersdorf will auch im kommenden Jahr den Frühjahrsputz zum Anlass nehmen, um etwas für die Natur zu tun und Groß und Klein einen achtsamen Umgang mit der Umwelt näher zu bringen.

