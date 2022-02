Lokal am St. Pöltner Domplatz wird frei

Neuer Standort nach sechs Jahren: Aus gesundheitlichen Gründen verlegt Nicole Sael ihr Modegeschäft „Fashionable“ nach Nadelbach. Für die Immobilie in der Wiener Straße 25 gibt es noch keinen Nachmieter.

Sie ist sowohl von der Wiener Straße als auch vom Domplatz aus zugänglich. Laut Immobilienfirma wäre auch ein Schanigarten auf dem Domplatz möglich.

Das Modegeschäft schließt Ende März. Spätestens ab Mai geht es in Saels Privathaus hinter dem Jochrisihof weiter. „So habe ich die Möglichkeit, meiner Leidenschaft nachzugehen und parallel gesund zu werden“, erklärt sie.

Aktuell tüftelt sie noch am Konzept. Das Private Shopping will sie beibehalten. Außerdem schweben ihr beispielsweise ein Zustell- sowie ein Taxiservice vor. Auch regelmäßige Pop-up-Shops in der Innenstadt möchte sie anbieten.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden