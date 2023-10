A1 Höhe Völlerndorf: Fleischtransporter rammte Leitschiene

Warum es zu dem Unfall auf der A1 am Mittwochmorgen kam, ist noch ungeklärt. Ein Fleischtransporter und ein Pkw kollidierten, woraufhin der Lkw die Autobahnleitschiene auf Höhe der Raststationen Völlerndorf rammte.

Während der Pkw schnell von der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt abtransportiert werden konnte, stellte sich die Bergung des Fleischtransporters als schwierig heraus. In dem Lkw befand sich frisches Fleisch, das zuerst in einen anderen Kühlwagen verladen werden musste. Außerdem steckte die Leitschiene in der Front des Lkws und musste entfernt werden.

Letztendlich wurde der Transporter mit einem Kranfahrzeug der FF St. Pölten-Stadt aus dem Graben neben der Fahrbahn gezogen und zur Raststation abgeschleppt. Neun Mitglieder der FF St. Pölten-Stadt waren fünfeinhalb Stunden mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Die Leitschiene steckte in der Front des Fahrzeuges. Foto: Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt