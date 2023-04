Frau fuhr bei Böheimkirchen frontal gegen Baum

Schwer verunfallt ist am Freitagabend eine junge Pkw-Lenkerin in Plosdorf bei Böheimkirchen. Sie prallte frontal gegen einen Baum, nachdem sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Der Aufprall war laut Doku NÖ so stark, dass der Pkw in den Graben geschleudert und der Baum samt Wurzeln ausgerissen wurde. Der Baum landete dadurch auf dem Dach des schwer beschädigten Autos.

Die verletzte Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren befreiten sie mit Rettungsgeräten und holten sie mit dem Notarzt- und Rettungsteam aus dem Fahrzeug. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die Verletzte ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug und stellte es an einer sicheren Stelle ab.

