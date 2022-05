Nach Zusammenstoß: Feuerwehr rettete Menschen aus deformierten Auto .

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Freitagvormittag auf der Radlberger Hauptstraße in Oberradlberg. Durch den Aufprall war ein Fahrzeug so stark deformiert, dass die Feuerwehr ein hydraulisches Rettungsgerät einsetzen mussten. Die geretteten Insassen wurden ins Uniklinikum St. Pölten gebracht.