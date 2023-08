Feuerwehr musste St. Pöltner Bummelzug abschleppen

Er ist ein Highlight für die Kids, Touristinnen und Touristen und auch alteingesessene St. Pöltnerinnen und St. Pöltner – der Bummelzug. Doch im Regierungsviertel war Schluss für den Hauptstadtexpress: Aufgrund eines technischen Gebrechens konnte er nicht weiterfahren. Also rückte die Feuerwehr St. Pölten-Stadt an. Die hat ja auch schon einiges an Erfahrung im Abschleppen von Autos, Lkws, Traktoren, Motorrädern... doch von einem Bummelzug, das war neu für die Einsatzkräfte. Auch das war aber kein Problem: Der defekte Anhänger wurde fachkundig und zentimetergenau auf das Wechselladefahrzeug verladen und sicher weggebracht.