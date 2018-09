Das Haus C ist bereit für den Patientenbetrieb. Davon konnte sich die NÖN bei einem Rundgang durch den über 200 Millionen Euro teuren Krankenhaus-Zubau überzeugen. Nichts deutet mehr darauf hin, dass dort Anfang März tausende Liter Wasser aus einer fehlerhaft montierten Pressstelle der Sprinkleranlage geflossen waren.

Schnelle Wege in die Schockräume sorgen für eine optimale Behandlung im Notfall. | Werth

Das Gebäude ist bereits seit Juni trocken, mittlerweile sind auch die wieder notwendig gewordene Spezialreinigung sowie die hygienischen Abnahmeverfahren abgeschlossen. Die technischen Geräte befinden sich jetzt schon im Neubau, Operationssäle, Gips- und Röntgenräume sind für die Patienten bereit.

Die ersten sollen ab Montag, 17. September, übersiedeln, in Vollbetrieb geht das Haus C mit seinen 1.694 Räumen am 24. September. Bis dahin müssen noch die letzten Reinigungs- und Aufbauarbeiten durchgeführt werden.

Die Aufwachräume sind eines der technologischen Aushängeschilder im neuen Haus C. | NOEN

Insgesamt 300 Betten stehen dann in dem neungeschoßigen Komplex zur Verfügung. Dieser beinhaltet unter anderem das Unfall-, Notfall- und Ambulanzzentrum, zehn OP-Säle, Intensivstationen mit 36 Betten und einem Aufwachbereich sowie Bettenstationen für Unfall-,

Allgemein-, Herz- und Neuro-Chirurgie. Das Zentrallabor ging bereits im Juni in Betrieb.

Damit sich Patienten und Besucher in den neuen Räumlichkeiten gut zurechtfinden, werden anfangs Orientierungspläne ausgeteilt.