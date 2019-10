„Ich muss mit 50 Euro in der Woche auskommen, brauche davon aber bis zu 15 Euro für das Parken im Krankenhaus“, ärgert sich Katharina Hackl. Die Pensionistin fährt mit ihrem kranken Mann fast wöchentlich zur Kontrolle in das Universitätsklinikum. Sie parkt dabei direkt am Areal, um möglichst kurze Wege zu haben. „Für dreieinhalb Stunden sind da 15 Euro zu bezahlen. Wir werden hier abgezockt.“

Erst beim Anruf bei der NÖN erfuhr Hackl, dass am Areal das Parken teurer ist als in der Tiefgarage (die NÖN berichtete). Personen mit Behindertenausweis bekommen dafür dort den Beitrag rückerstattet. „Selbst auf Nachfrage im Spital haben wir diese Auskunft nicht erhalten.“ Die St. Pöltnerin ist aber ohnehin überzeugt, dass Parken für Patienten des Universitätsklinikums gratis sein sollte. „Es ist ja niemand freiwillig hier. Hier wird Geld gemacht auf Kosten teilweise schwer kranker Menschen“, ist sie überzeugt.

„Wie soll die Schrankenanlage wissen, wer Besucher und wer Patient ist?“ Garagenbetreiber mChristoph Dirtl

Die Holding betont, dass das Parken am Areal hauptsächlich zum Ein- und Aussteigen gedacht sei. Christoph Dirtl, Betreiber der Garagen unter dem Haus C am Mühlweg, weist darauf hin, dass die Stundentarife beim Krankenhaus die günstigsten aller Landeshauptstädte seien. Der Vorschlag, Patienten sollen billiger parken dürfen als Besucher, ist für Dirtl nicht neu. „Aber wie soll die Schrankenanlage wissen, wer Besucher und wer Patient ist? Da müsste man extra Personal zur Kontrolle bereitstellen.“ Eigene Stempelsysteme auf jeder Station seien zwar möglich, würden aber nicht nur am Preis von über 750 Euro pro Gerät scheitern. „Wer garantiert, dass das dann nicht missbräuchlich verwendet wird und nicht auch Tickets von Besuchern gestempelt werden?“

Derselbe Grund spreche auch gegen gratis Behindertenparkplätze in den Parkhäusern. „Viel zu oft parken Personen mit den Behindertenausweisen von Angehörigen.“

Teilweise teurer als in anderen Landeshauptstädten sind Tagestickets. Laut Dirtl würden diese aber ohnehin nur wenige Leute kaufen: „Es sind keine fünf Leute im Monat, die länger als einen Tag stehen.“