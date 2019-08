Das geringe Interesse der Anrainer an den drei Infoveranstaltungen zur möglichen Parkraumbewirtschaftung hat Folgen: Die Stadt verzichtet vorerst auf die Einführung einer „Grünen Zone“ im Gebiet rund um das Spital, die Fachhochschule, die Arbeiterkammer und nördlich des Bahnhofs.

Im Rahmen der Veranstaltungen sollte sich eigentlich herauskristallisieren, ob die Anrainer die Einführung einer gebührenpflichtigen Parkzone zur Senkung des Parkdrucks begrüßen. 3.500 Haushalte wurden laut Stadtsprecher Martin Koutny dazu eingeladen. Die Teilnahme blieb aber weit unter den Erwartungen. „Nur knapp drei Prozent der im Gebiet gemeldeten Bewohner nahmen die Gelegenheit wahr“, so Koutny.

„Das Ergebnis ist so zu interpretieren, dass die Einführung einer ,Grünen Zone‘ nicht gewünscht wird.“

Nach interner Beratung sei man nun zur Erkenntnis gekommen, dass durch die geringe Teilnahme nicht darauf geschlossen werden kann, dass die Mehrheit der Anrainer für eine „Grüne Zone“ sei. Im Gegenteil, wie Koutny betont: „Das Ergebnis ist so zu interpretieren, dass die Einführung einer ,Grünen Zone‘ nicht gewünscht wird.“ Auch eine schriftliche Umfrage würde daran wenig ändern. „Selbst wenn sich daran doppelt so viele Bürger wie bei den Infoveranstaltungen beteiligen, kann kein begründeter Rückschluss auf eine Mehrheit gezogen werden“, erklärt Koutny.

Somit bleibt das Parken in den betroffenen Gebieten weiter kostenlos, obwohl die eigens dafür angefertigte Studie des Verkehrsplanungsbüros TraffiX zur Einführung einer „Grünen Zone“ rät. Diese wurde vom Gemeinderat im September des Vorjahres ohne die Stimmen der VP beauftragt. Die Studie könne aber später wieder herangezogen werden, wie Bürgermeister Matthias Stadler betont: „Vielleicht brauchen wir sie in ein paar Jahren, wenn der weitere Ausbau des Universitätsklinikums mit dem Haus D bauverhandelt und umgesetzt wird. Dann könnte es ja zu einem Meinungsumschwung in der Bevölkerung kommen.“

VP begann mit Umfrage zum Park-Thema

Mit dem Entschluss, die „Grüne Zone“ vorerst auf Eis zu legen, kommt man nun der Volkspartei zuvor, die sich immer gegen deren Einführung ausgesprochen hatte und mit der Umsetzung einer Umfrage zu diesem Thema begann.

Auch FP-Stadtrat Klaus Otzelberger, damals noch für den Auftrag der Studie, positioniert sich nun klar für kostenloses Parken. Er glaubt, dass die Stadt dennoch über kurz oder lang die „Grüne Zone“ als Vorstufe zur „Blauen Zone“ installieren werde.