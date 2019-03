Die Vorarbeiten für das neue Haus D des Universitätsklinikums gehen in die entscheidende Phase. Derzeit wird der Vorentwurf für das neue Mega projekt am Spital-Areal ausgewertet. In den Sommerferien fällt dann der sichtbare Startschuss mit der Übersiedlung mehrerer Abteilungen.

Die Kinder- und Jugendabteilung sowie Neonatologie werden dann ebenso vorübergehend im Haus A zu finden sein wie die Mammografie. Ambulanz und OP-Säle der Urologie kommen in das Haus B. Die beiden dann leer stehenden Gebäude nordöstlich des Haus C werden abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Wann

genau mit der Errichtung des Haus D begonnen wird, steht aber aktuell noch nicht fest.

Ab 2023 soll Haus D das Haus A ersetzen

Mit der Fertigstellung wird derzeit 2023 gerechnet. Dann werden nicht nur die bald übersiedelnden Abteilungen im Haus D unterkommen, sondern auch die Augenheilkunde, die Innere Medizin 1, die HNO-Abteilung, die Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die Gynäkologie und der Kreißsaal sowie die Neurologie und die Dialyse. Im Anschluss wird das Haus A abgerissen. Dieses Areal wird dann teilweise als Platzreserve verfügbar bleiben.