Befund aus der Ferne in St. Pölten

Nicht jeder Klinik-Standort hat alle Expertinnen und Experten immer an Ort und Stelle. Aber anstatt die Patientinnen und Patienten für eine Auswertung zu verlegen, können Daten auch aus der Ferne befundet werden. Die Radiologie-Profis des Universitätsklinikums St. Pölten müssen nicht beim Patienten sein, um Röntgen, CT- oder MRT-Bilder auszuwerten.

Das radiologische Leistungsangebot steht für niederösterreichische Klinikstandorte zur Verfügung, die über keine Radiologie bzw. keine 24-Stunden radiologische Versorgung verfügen. Eine Notfallversorgung 24/7 für Patientinnen und Patienten ist 365 Tage im Jahr möglich, da auf das teleradiologische Versorgungsangebot innerhalb der niederösterreichischen Kliniken zurückgegriffen werden kann.

„Transferierungen von Patientinnen und Patienten an andere Klinikstandorte werden so minimiert und eine rasche Diagnose vor Ort ermöglicht. Vor allem bei Erkrankungen wie z.B. einem Schlaganfall kann so wertvolle Zeit gewonnen und umgehend mit einer Therapie begonnen werden, was wiederum bleibende Schäden verringern kann.,“ weiß Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf über die Vorteile der Teleradiologie.

Bei der Teleradiologie wird ein Bild, welches bei einer Röntgen-, Computertomographie- oder Magnetresonanztomographieuntersuchung entstanden ist, über ein gesichertes Telekommunikationssystem an jenen Ort übermittelt, wo die Radiologinnen und Radiologen es beurteilen.

