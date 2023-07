Neue Gemeinschaftspraxis in St. Pölten als Schnittstelle zum Spital

Sie alle sind Spezialistinnen beziehungsweise Spezialisten in ihrem Fachgebiet. Sie alle arbeiten im Universitätsklinikum St. Pölten. Und sie alle ordinieren jetzt an derselben Adresse. Sechs Ärztinnen und Ärzte haben sich zur „Ord3100“ in der Maximilianstraße zwischen Bahnhof und Krankenhaus zusammengeschlossen. Zwei Blut/-Krebsspezialisten, ein Neurochirurg und eine Fachärztin für Nuklearmedizin sowie Gründer Neurologe Christian M. Neuhauser wollen jetzt den Patientinnen und Patienten eine Brücke zwischen Behandlung im Spital und danach bauen.

Die sechs kennen sich bereits seit gut 20 Jahren, erzählt Neuhauser: „Wir haben gemeinsam Turnus gemacht.“ Die Schnittstelle zum Spital ist das, was die Ord3100 besonders macht, denn so können die Medizinerinnen und Mediziner eine Betreuungskontinuität für die Menschen gewährleisten. Nach der Behandlung im Klinikum sei es für Patientinnen und Patienten schwierig, den Zugang zu Spitalsressourcen zu behalten. Da sei der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin gefragt, und in der Ord3100 arbeiten ja alle im Universitätsklinikum.

Was noch besonders ist: In der Ord3100 gibt es keine Ordinationsassistenz, die Menschen machen sich die Termine direkt mit dem Arzt oder der Ärztin aus, Wartezeit würde es kaum geben, sagt Neuhauser. Kassenverträge haben die Medizinerinnen und Mediziner keine.