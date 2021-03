„Die Wiesen hier im Süden der Stadt sind regelrecht zugeschissen“, ärgert sich Doris in einer Mail an die NÖN. Die Hundebesitzerin aus dem Süden der Stadt beobachtet immer wieder Herrl und Frauerl, die die übel riechende Hinterlassenschaft ihrer Vierbeiner auf den Wiesen, am Straßenrand oder auf dem Gehsteig liegen lassen, auch vor den Schulen und Kindergärten. „Wenn ich frage, warum sie den Haufen ihres Hundes nicht wegräumen, werde ich meist beschimpft oder die Leute brabbeln unverständliches Zeug.“

Doris ist nicht die Einzige, die sich über rücksichtslose Hundebesitzer ärgert. „Ich beobachte regelmäßig bekannte St. Pöltner und St. Pöltnerinnen, die ihre Hunde auf der Promenade äußerln führen und dann nicht zum Gackerl-Sackerl greifen und den Hundekot entfernen“, erzählt Friseur Herbert Thomasberger, dessen Salon an der Promenade liegt.

Was tun gegen die uneinsichtigen und rücksichtslosen Hundehalter, denen es egal ist, wenn Spaziergänger in den Stinkhaufen treten und andere den Mist wegräumen müssen? Hundefreundin Doris plädiert für höhere Geldstrafen: „Die Taten sollten ab 100 Euro geahndet werden.“ Derzeit kostet es 72 Euro, wenn der Hundehalter den Kot nicht wegräumt und dabei erwischt wird.

Die Strafen fürs Verunreinigen der Straßen und Grünflächen werden allerdings selten verhängt, heißt es dazu aus dem Magistrat – man setze auf die Einsicht der Hundehalter. Zum Beispiel mit Information in den sozialen Netzwerken: „Hundebesitzer sollten so rücksichtsvoll sein und das Gackerl ihres vierbeinigen Lieblings aufsammeln.“

Denn nicht nur der Tritt in den Hundehaufen ist grauslich für die Mitbürger. Hundekot in den Wiesen verunreinigt auch das Grünfutter oder Heu, das Rinder und Schafe zur Fütterung bekommen. Die Stadt hat zur grundlegenden Information für Herrl und Frauerl eine Hundebroschüre herausgebracht, in der alles Wesentliche zusammengefasst ist, was Hundehalter fürs Zusammenleben mit ihrem vierbeinigen Familienmitglied wissen müssen: www.st-poelten.at/hundefolder .

Zum Beispiel, dass Hunde im Stadtgebiet an der Leine geführt werden müssen. Und dass es in St. Pölten 260 Hundestationen mit den schwarzen Gackerl-Sackerln gibt. „Wenn es notwendig ist und Bürger das wünschen, können zusätzliche Hundestationen aufgestellt werden.“ Entnommen wurde eine beachtliche Menge der Sackerl, nämlich 250.000 Stück von November 2020 bis Februar 2021.