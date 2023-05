Fehlbeträge in St. Pöltner Stadtkasse: Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Mittwochfrüh ließ eine Meldung aus dem Rathaus aufhorchen: Bürgermeister Matthias Stadler brachte eine Anzeige an die St. Pöltner Staatsanwaltschaft ein. Es geht um Fehlbeträge in der Stadtkasse.

Im Zuge interner Überprüfungen der Buchhaltung wurden Unregelmäßigkeiten bei Behebungen der Stadtkasse festgestellt, informierte das Rathaus: „Dabei sind Fehlbeträge deutlich über der Bagatellgrenze festzustellen, die offensichtlich mehrmals und über einen längeren Zeitraum verschleiert entwendet worden sind“, heißt es in der Aussendung.

Sofort wurde eine interne Ermittlung eingeleitet, die führte allerdings zu keinem endgültigen Ergebnis. Deshalb wurde die Angelegenheit unmittelbar zur Aufklärung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Der Magistrat der Landeshauptstadt sowie der städtische Rechnungshof werden diesbezüglich die Ermittlungen unterstützen, wie sie betonen.

Bis auf weiteres gibt das Medienservice der Stadt keine weitere Stellungnahmen zu dieser Sachlage ab, heißt es weiter.

Kurz nach der Pressemitteilung der Stadt, folgte schon eine Stellungnahme der Stadt-VP. Die betont, es gab vorher keinerlei Information an die Oppositionsparteien: „Es gab weder Informationen aus dem Stadtrechnungshof noch durch den Bürgermeister an den Kontrollausschuss, den Finanzausschuss oder den Stadtsenat. Wir werden die Anzeige und die möglichen strafrechtlichen Verfehlungen und deren Auswirkungen auf die Stadtkasse jedenfalls im Finanzausschuss am Montag zum Thema machen und im Vorfeld das Gespräch mit Bürgermeister Stadler suchen", so Vizebürgermeister Matthias Adl.

