Stadtkasse: Alle Fraktionen in St. Pölten stimmten für Aufklärung

Es geht weiter in der Causa Stadtkasse. In der Sondersitzung des Kontrollausschusses brachte Obmann Martin Antauer den Antrag der FPÖ St. Pölten zur kompletten Aufklärung des Finanzdiebstahles ein. Dieser wurde von allen Parteien angenommen. „Als Obmann des Kontrollausschusses war es mir wichtig, eine einstimmige Vorgehensweise für die Aufklärung und eine Prävention für die Zukunft zu erzielen“, betont Antauer. Damit wurden die Weichen für die Aufklärung des Falls gestellt.

„Die Einstimmigkeit untermauert die Bestrebungen der Sozialdemokratie nach einer ruhigen, raschen und sachlichen Aufklärung der kriminellen Handlung eines Einzelnen, die nur durch die gewissenhafte interne Kontrolle eines Mitarbeiters aufgedeckt wurde. Anderswo in Österreich bleiben solche kriminellen Handlungen teilweise Jahrzehnte lang unentdeckt“, ist man bei der SPÖ überzeugt. Bürgermeister Matthias Stadler sagt: „Wir sind froh, dass die Opposition erkannt hat, dass es um eine ehrliche Aufarbeitung des Vorfalles geht und nicht darum politisches Kleingeld zu wechseln und von polemischen Forderungen - wie nach einer 15 Jahre rückwirkenden Prüfung, die rechtlich den Behaltefristen der Belege gar nicht entspricht - abgesehen hat.“

Laut ÖVP gebe es noch keinen finalen Antrag aller Parteien im Blick auf die Sonderprüfung des Stadtrechnungshofes. „Mit dem FPÖ-Antrag im Kontrollausschuss und dem Antrag von Volkspartei und Grünen, der am Montag eingebracht wurde, liegen nun die Grundlagen für einen gemeinsamen Prüfauftrag am Tisch. Wir haben im Parteiengespräch jedoch weitere Gespräche bis zur Gemeinderatssitzung am Montag vereinbart, bei denen wir weiterhin das Ziel verfolgen, einen All-Parteien-Antrag zur Sonderprüfung zu ermöglichen“, stellt Vizebürgermeister Matthias Adl richtig. Es herrsche noch Uneinigkeit über den Umfang der Prüfung und deren Ausgestaltung. „Uns in der Volkspartei ist es wichtig, die internen Kontrollsysteme des Magistrats umfassend zu prüfen. Dabei wollen wir auch die Expertise von externen Sachverständigen heranziehen“, so Klubobmann Florian Krumböck. Die ÖVP sehe darin das beste Mittel, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor falschen Verdächtigungen zu schützen und das Vertrauen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in die Arbeit der Verwaltung zu stärken.

