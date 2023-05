Fehlendes Geld in St. Pöltner Stadtkassa: Mitarbeiter entlassen

Nach Bekanntwerden von Fehlbeträgen in der St. Pöltner Stadtkasse ist ein Mitarbeiter fristlos entlassen worden. Es handle sich um eine Person in der Finanzabteilung, bestätigte Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) einen Bericht des ORF NÖ. Mehr wollte er dazu nicht sagen und verwies auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Der Kontrollausschuss wird sich am Dienstag in einer Sondersitzung mit der Causa beschäftigen. Vorsitzender Martin Antauer (FPÖ) hat einen Antrag auf Prüfung durch den Stadtrechnungshof angekündigt, der von der SPÖ unterstützt wird. Die Sozialdemokratie habe vollstes Interesse an der vollständigen Aufklärung, der Einbeziehung der Ermittlungsergebnisse und wenn notwendig der Hinzuziehung von externen Experten, sagte Ludwig.

Der Antrag von Volkspartei und Grünen auf eine Sonderprüfung wurde auch von NEOS-Gemeinderat Niko Formanek unterschrieben. Damit hätten 14 Mandatare und damit ein Drittel das Ansinnen unterstützt, das somit in der nächsten Sitzung „automatisch mit zur Verhandlung steht“, teilte die ÖVP in einer Aussendung mit. Ein Parteiengespräch mit Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) finde am späteren Dienstagnachmittag statt.

Ob der Antrag in der eingebrachten Form im Gemeinderat auch behandelt wird und eine Mehrheit findet, „ist indes noch nicht klar“, so die Stadt-VP. Beim gemeinsam mit den Grünen geforderten Parteiengespräch mit dem Bürgermeister zur Causa soll auch ein gemeinsamer Prüfauftrag aller Parteien im Gemeinderat thematisiert werden. „Sollte es zu einer Einigung auf einen gemeinsame Prüfauftrag kommen, würden VP und Grüne ihren Antrag noch zurückziehen“, wurde betont.

Die Opposition habe auch die (heutige) Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus genutzt, um die Vorgänge im Rathaus zu hinterfragen. Im Sinne der laufenden Ermittlungen sei „um Vertraulichkeit im Umgang mit den erhaltenen Informationen ersucht“ worden.

Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) bezeichnete es als „wichtig, heute Klarheit über die wichtigsten Fakten zu schaffen“. Die verantwortlichen Beamten im Rathaus seien dabei „Rede und Antwort gestanden“. „Eine Prüfung der Sicherheitssysteme im Rathaus unter Beiziehung externer Expertinnen und Experten ist der richtige Weg, um das Vertrauen seitens des Gemeinderats, aber auch der Bürgerinnen und Bürger wiederherzustellen. Wir hoffen daher auf eine parteiübergreifende Einigung beim morgigen Parteiengespräch“, fügte Florian Krumböck (ÖVP) hinzu.

Unregelmäßigkeiten Update: Fehlbeträge in St. Pöltner Stadtkasse von rund 200.000 Euro

Unregelmäßigkeiten-Update Fehlbeträge in St. Pöltner Stadtkasse: VP und Grüne für Sonderprüfung

