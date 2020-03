Für ein Tattoo nach Wien zu fahren ist längst nicht mehr nötig. St. Pöltens Szene ist in Bewegung und es tut sich einiges. Die neuste Eröffnung: Iris Liningers Studio in der Pestalozzistraße. Die 26-jährige St. Pöltnerin tätowierte bereits über 40 Personen, seit sie Ende Jänner aufgesperrt hat - von Wiederholungstätern bis Tattoojungfrauen. Ihren Kundenstock hat sie sich schon vorher aufgebaut, seit 2016 sticht sie Kunden in St. Pölten Farbe unter die Haut, im vergangenen Jahr wechselte sie kurzzeitig nach Böheimkirchen. Ein eigenes Studio zu eröffnen war ein Traum, wenn auch ein schwieriger. Nicht nur Tätowierer- und Unternehmerprüfung sind hart, auch die Räumlichkeiten müssen besonderen Anforderungen entsprechen.

Trotzdem eröffnen immer mehr Studios in der Stadt. Im vergangenen Jahr sowohl der Tattootempel mit Bekim und Nora als auch das Nox Atelier von Carina Nitsche. Denn trotz der strengen Auflagen etabliert sich „Tätowierer“ als beliebter Beruf, auch bei Frauen. Außerdem ist die gesellschaftliche Akzeptanz für die Körperkunst gestiegen: „In vielen Berufsgruppen, wie Volksschullehrerin, Krankenschwester oder Polizist ist ein Tattoo längst kein Tabu mehr“, sagt Lininger. Viele Künstler – das bedeutet ebenso viel Auswahl, denn jeder hat seinen eigenen Stil.

Machen neue Studios auf, sperren gleichzeitig alteingesessene Tattoo-Künstler zu. „Tattoos by Mini“ wechselt nach Wilhelmsburg – zum Glück kein allzu weiter Weg.