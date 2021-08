Am Samstag, 6. November, hat die Bipa-Filiale im Promenade-Einkaufscenter ihren letzten Verkaufstag. Damit geht dem Shoppingcenter ein wichtiger Frequenzbringer verloren. „Die Filiale in der Domgasse bleibt aber bestehen und alle Mitarbeiter werden übernommen“, versichert Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher.

Damit verwaist das Untergeschoß des Hauses an der Promenade immer mehr. Mit der Billa-Filiale, einem Computer-Fachgeschäft und einem Frisör gibt es ab dann gerade einmal drei Shops.

Sonst herrscht gähnende Leere neben dem Café-Restaurant von Ibish Thaqi. Der ist beim Blick in die Zukunft doch ziemlich verzweifelt: „Das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Die Corona-Zeit hat mir schon enorm zugesetzt und jetzt wird die Frequenz wohl noch einmal runterrasseln. Ich hoffe doch, dass die Center-Leitung jetzt endlich reagiert. Es muss einfach etwas passieren, sonst wird es eng für uns.“

Mieter hoffen, dass im Herbst gehandelt wird

Einen Stock höher schaut es besser aus. „Das Geschäft läuft ganz gut“, erzählt Daniela Kittel, Geschäftsführerin bei Juwelier Dunky. Sie sieht vor allem die Garage des Hauses als Frequenzbringer. „Wir haben das Glück, dass der Kundenstrom von dort bei uns vorbei direkt in die Fußgängerzone läuft. Das passt schon.“ Allerdings versteht sie die Sorgen der Kollegen im Untergeschoß: „Es ist derzeit schon nicht leicht, die Center-Besucher dorthin zu bringen. Wenn Bipa jetzt auch noch geht, dann wird es noch schwerer.“

Jetzt hoffen die Mieter, dass im Herbst gehandelt wird. In Sachen Vermietung, aber auch in Sachen Belebung. So wünschen sie sich zum Beispiel eine Kinder-Spielecke. Der eine oder andere setzt selbst Initiativen. Wie etwa Thaqi, der für Ende September ein Oktoberfest plant. Mit Live-Musik und jeder Menge kulinarischer Schmankerl. „Ich hoffe so, neue Gäste für mein Lokal, aber auch für die Promenade begeistern zu können. Ich bin nämlich überzeugt, dass dieses Haus Potenzial hat.“

Von der Leitung des Promenade-Centers in der Innenstadt gab es trotz mehrmaliger Nachfrage keine Stellungnahme.