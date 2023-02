Brettspiel aus dem Hause Sauer: Spielerische Fahrstunde in St. Pölten

Es ist kurios: Fahrschüler in Sierra Leone müssen mit einem Brettspiel Verkehrsregeln lernen, bevor sie zur Prüfung zugelassen werden. Die spaßige Maßnahme hat einen ernsten Hintergrund: Es gibt kaum Ampeln im Land. Und nicht nur die Unfälle häufen sich, sondern auch die Todesopfer. Mit einem Spiel will man der traurigen Statistik beikommen.

„Das ist bei uns zum Glück ganz anders“, schmunzelt Richard Mader, „die Ausbildung in Sachen Führerschein ist in Österreich top, da braucht es solche Maßnahmen zum Glück nicht.“ Und trotzdem gibt’s jetzt ein Brettspiel aus dem Hause Sauer: Die Fahrstunde – das Spiel! Dabei steht rein der Spaß im Vordergrund. „Wir präsentieren unseren Übungsplatz“, verrät Mader, „aber auch, was in den ersten Fahrstunden auf unsere Kunden zukommt.“

Die Idee entstand, weil es auf dem Markt praktisch keine Verkehrsspiele gebe, Brettspiele aber voll im Trend liegen und längst öfter auf dem Wohnzimmer tisch landen würden, anstatt dass die Game-Konsole eingeschaltet werde. Und das Spiel kommt gut an. Bei den Kids in den Kindergärten ebenso wie bei den Fahrschülern selbst. Deshalb plant das Sauer-Team schon eine zweite Auflage mit neuen Features. „Wir werden die ganze Sache noch mehr ausbauen – man darf gespannt se in“, macht Mader neugierig.

