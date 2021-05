Für das Objekt in der Unteren Hauptstraße hat die Gemeinde als Hauptmieter einen unbefristeten Mietvertrag, der vom Besitzer frühestens nach 15 Jahren gekündigt werden kann. 700.000 Euro Umbaukosten trägt die Gemeinde, unterstützt von Land und Bund. Beim Beschluss der Untermiete des Gebäudes legt sich im Gemeinderat die ÖVP beim PVE-Vertrag weiter quer.

„Wir sind froh, dass es die neue Kinderbetreuung gibt. Auch wenn die Elternbeiträge nicht kostendeckend sind, stimmen wir dem Vertrag ebenso zu wie dem für die Kinderärztin“, stellt geschäftsführender Gemeinderat Karl Herzberger klar. Anders liegt für Herzberger die Situation beim PVE.

Zwar sei die ÖVP an einer Erweiterung der medizinischen Versorgung interessiert. Die Sanierungskosten in Höhe des doppelten Verkehrswerts des Objektes sind ihr aber zu viel. „Geförderte sollen nicht gefördert werden. Das PVE erhält ab einer Anstellung von 20 Stunden eine Grundpauschale von 80.000 Euro pro Arzt. Dazu werden sämtliche Gehaltskosten ersetzt und die üblichen Leistungshonorare gezahlt“, kritisiert Herzberger. Er fordert eine Überarbeitung des Untermietvertrages für das PVE.

ÖVP ortet Beigeschmack, SPÖ Befindlichkeiten

„Den sanierungsbedürftigen Standort auszuwählen, ist wohl primär für das PVE günstig. Im Lichte der Wahlempfehlungen für Rot und Grün des Herrn Powondra bei den Gemeinderatswahlen hat das zusätzlich einen sonderbaren Beigeschmack“, meint Herzberger.

Für die SPÖ sei die Anmietung zusätzlicher Ordinationsräume notwendig, weil das bestehende Gebäude nicht mehr erweiterbar sei und teilweise nicht mehr den Erfordernissen entspreche. „Das PVE war eines der ersten Gesundheitszentren in Österreich. Das Angebot wurde laufend erweitert. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um die medizinische Versorgung der Gemeinde und Region zu sichern“, betont SPÖ-Vorsitzender Franz Gugerell. In der Diskussion um den Mietvertrag ortet er bei der Opposition unprofessionelles Verhalten und persönliche Befindlichkeiten.

Gugerell: „Großteil der Aufträge für Region“

Die Ablehnung löst bei Gugerell Kopfschütteln aus. Ein großer Teil der Bauarbeiten sei von Firmen aus der Region durchgeführt worden. „Bei diversen Sitzungen wird gesagt, man sei für eine Gesundheitsversorgung in Böheimkirchen, bei den Beschlüssen jedoch wird dagegengestimmt. Man darf gespannt sein, ob nicht gerade jene Personen, die gegen die Umbaumaßnahmen gestimmt haben, bei den Eröffnungsfeierlichkeiten dann in der ersten Reihe stehen und sich damit brüsten, etwas für das Gesundheitssystem in Böheimkirchen getan zu haben“, macht Gugerell seinem Unmut Luft.