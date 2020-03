Egger Getränke nahm neue Glasabfüllanlage in Betrieb .

Die Egger Getränke GmbH hat am Mittwoch in St. Pölten-Unterradlberg ihre neue Glasabfüllanlage in Betrieb genommen. Mit der Errichtung der rund 25 Mio. Euro teuren Anlage wurde laut Geschäftsführer Martin Forster vor zehn Monaten begonnen, sie könne stündlich bis zu 300.000 Flaschen befüllen.