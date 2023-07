Egger Holzwerkstoffe ehrt langjährige Mitarbeitende

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung würdigte Egger das langjährige Engagement seiner Mitarbeitenden. Im Werk Unterradlberg wurden 33 Mitarbeitende für ihre Betriebszugehörigkeiten von 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren geehrt.

Unter den Jubilaren wurden drei Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Es ist uns ein Anliegen, den Mitarbeitenden für ihren Einsatz und ihre Loyalität ausdrücklich zu danken. Durch ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung schaffen sie ein Gleichgewicht zwischen neuen Ideen und bewährtem Arbeitsalltag und tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg von Egger bei“, so Martin Wurzl, Werksleiter Produktion in Unterradlberg. Feierlich wurden an alle Jubilare Urkunden als Würdigung der langjährigen Mitarbeit überreicht. Eine besondere Anerkennung für ihre Verdienste ging an zehn Mitarbeitenden mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Ihnen wurde das goldene „Egger E“ angesteckt. Abschließend wurden auch zwei Lehrlinge für ihren erfolgreichen Lehrabschluss geehrt.