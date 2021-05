„Es ist gefährlich, hier mit Kindern mit dem Rad zu fahren“, sagt die Stattersdorferin Irmgard Poisel. Sie kommt mit ihrer Tochter von der Johann-Klapper-Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens möchte sie zur Schule nicht rechts in die Stattersdorfer Hauptstraße einbiegen, sondern den Gehweg auf der anderen Straßenseite nützen. Gibt sie jedoch Handzeichen, denken die Autofahrer, sie möchte links in die Stattersdorfer Hauptstraße einbiegen und nicht zur zum zun Zebrastreifen. Da sei es schon zu gefährlichen Situationen gekommen.

Mit ihrem Anliegen wandte sich Poisel bereits vor der Wahl an SPÖ-Gemeinderätin Mirsada Zupani. „Es sind immer mehr Jungfamilien in Stattersdorf, da ist es mir ein Anliegen, dass das Radwegenetz angepasst wird“, sagt Zupani. Gemeinsam mit betroffenen Eltern hat sie sich bereits auf Ideensuche begeben. So wäre ein durchgängiger Radweg an der Hauptstraße ein Wunsch sowie ein gesicherter Radübergang an der Kreuzung.

„Es sind immer mehr Jungfamilien in Stattersdorf, da ist es mir ein Anliegen, dass das Radwegenetz angepasst wird“

„Außerdem sollte der 30er von der Kreuzung mit der Johann-Klapper-Straße bis zu Konradblumen gehen“, sagt Zupani, die sich um einen Termin beim Bürgermeister mit den Eltern bemüht. Auch eine Unterschriftenaktion sei geplant.

Zu einem Radweg in der Johann-Klapper-Straße erklärt Alexander Schmidbauer von der Stadtplanung, dass die 30er-Zone auch künftig für den Mischverkehr vorgesehen ist. „Die Stattersdorfer Hauptstraße wiederum ist Landesstraße, die Verantwortung und Planung liegt beim Land. Sollte das Land sich aber bereit erklären, hier etwas für den Radfahrer machen zu wollen, hängen wir uns gerne dran“, betont Schmidbauer.