Initiative will Rewe-Lager nochmals in St. Pöltner Gemeinderat bringen

Ein neues Frischelager will der Rewe-Konzern in St. Georgen-Hart errichten und dort Standorte zusammenziehen. Knapp 20 Hektar hat die Gruppe mit Billa, Penny & Co dafür erworben. Widerstand gibt es wegen der Verbaus weiterer Flächen. Formiert hat sich der Protest gegen die Versiegelung in der Bürgerinitiative „Bodenschutz St. Pölten". „Boden ist ein kostbares Gut, dass es besonders im Hinblick auf die zukünftige Ernährungssicherheit der Region zu schützen gilt“, meint Sprecherin Romana Drexler.

Die Bürgerinitiative fordert eine Rückwidmung der Flächen in Grünland und will dafür einen Initiativantrag im Gemeinderat einbringen. „Dafür brauchen wir circa 600 Unterschriften“, so Drexler. Sammeln will die Initiative an den nächsten Samstagen vormittags beim Herrenplatz.

Gleichzeitig läuft eine Anfrage der Grünen an den Bürgermeister zum Stand der Umsetzung. Die Antwort soll in der nächsten Sitzung folgen, erklärt die Stadt derzeit. Dazu hält der Magistrat fest, dass das entsprechende Gebiet bereits seit vielen Jahren als Aufschließungsgebiet zur Industrienutzung deklariert ist. Vor einer Umsetzung seien aber jedenfalls noch Verfahren und Prüfungen notwendig – vom Verkehr bis zur Umweltverträglichkeit.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.