Hilfe für Ukrainer vor Ort und in der Stadt St. Pölten

Die Krise in Osteuropa geht unvermindert weiter – und so auch die Hilfe aus St. Pölten. 50 Menschen aus der Ukraine sind mit Stand Montag, 14. März, durch die Caritas in St. Pölten untergebracht.

Die Caritas der Diözese St. Pölten arbeitet mit Hochdruck daran, Grundversorgungsplätze für Geflüchtete von derzeit rund 100 in den nächsten Wochen zu verdreifachen. Vergangene Woche sprach die Organisation noch von einer Verdoppelung. Geprüft wird unter anderem eine Unterbringung im ehemaligen Priesterseminar in der Wiener Straße in St. Pölten.

Am meisten Hilfe bringen Geldspenden. Denn damit kann beispielsweise die Caritas vor Ort besorgen, was benötigt wird und sorgt auch noch für Wertschöpfung in betroffenen Regionen. Foto: Caritas

Neben den notwendigen Quartieren muss dafür das geeignete Personal gefunden werden, was nicht zuletzt angesichts der aktuellen Corona-Situation schwierig sei. Von der Stadt heißt es indes: „Wir befinden uns in finalen Abstimmungen mit dem Land, um ein Willkommenszentrum aufzubauen, das ähnlich wie jenes in Wiener Neustadt aussehen wird.“

Als Annahmestelle und Drehscheibe für die überparteiliche Initiative „Blau-Gelb hilft Blau-Gelb“ fungierte die Geschäftsstelle der Volkspartei im Bezirk St. Pölten.

Insgesamt hat sie über 100 Sackerl mit Hygieneartikel sowie Kleidung und Decken für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine entgegengenommen. „Diese Spenden wurden nach Tulln geschickt, wo sie in Zusammenarbeit mit dem NÖ Zivilschutzverband in ein Flüchtlingscamp in Moldawien gebracht werden“, erklärt Bundesrat Florian Krumböck.

Auch die Kulturbranche tut, was sie kann

Schnell Spenden sammelte auch der Verein Wohnen mit Unterstützung von Neidlings Bürgermeister Stefan Klammer, der den Bauhof zur Verfügung stellte. Die gespendeten Einrichtungsgegenstände wurden durch den Verein in Wohnungen gebracht, in denen bereits ukrainische Familien eingezogen waren.

Eindrücklich erzählten betroffene Studierende bei einem Unterstützungsevent in der FH von Rückholaktionen, Engpässen in Supermärkten und Schlaflosigkeit durch Bombardement. Die Hochschülerschaft wollte mit dem Event der „Katastrophe ein Gesicht geben“ und abstrakte Bilder greifbar machen. Die größte Hilfe würden Geldspenden bringen.

Die Kulturbranche tut ebenso, was sie kann: Am 16. April spielen bei einem Benefiz im Freiraum Acts wie The Attic, Gravögl und Nattastoy.

