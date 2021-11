Zweifache Mutter (33) kämpft gegen Krebs

Die Diagnose Brustkrebs hat vor knapp fünf Jahren das Leben einer Mutter zweier Kleinkinder auf einen Schlag verändert. Bei Melanie aus St. Pölten erweist sich die Krankheit als besonders bösartig und metastasierend. Eine kräftezehrende Chemotherapie zeigte keine Wirkung, mehrere Operationen sowie Strahlen- und Hormontherapien brachten kurzzeitig Erfolg. "Immer wieder fand der Krebs einen anderen Weg in meinem Körper und breitete sich aus“, erzählt die St. Pöltnerin.

Hoffnung gibt Melanie die Unterstützung zahlreicher Menschen. "Das gibt mir Kraft in meinen Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. Ich will einfach leben und meine Kinder beim Aufwachsen sehen”, ist Melanie dankbar. Die Hilfe ermöglichten ihr bereits eine spezielle Therapie mit onkolytischen Viren in Deutschland, deren Kosten von der Österreichischen Gesundheitskasse nicht übernommen werden. Eine - bezahlte - weitere Chemotherapie hätte laut ihren behandelnden Ärzten nur noch wenig Chancen auf Erfolg und bringe massive Nebenwirkungen mit sich. Die Therapien in Deutschland zeigen erste leichte Verbesserungen bei den Metastasen, kosteten aber viel Kraft und Energie.

Weitere Therapien sollen helfen

Jetzt sind weitere zehn Therapien in Nürnberg und Düsseldorf notwendig. Freunde und Familie wollen der 33-jährigen Mama finanziell helfen und haben ein eigenes Spendenkonto (IBAN: AT 84 2025 6000 0061 4362, BIC: SPSPAT21XXX) sowie eine Crowdfunding-Kampagne eingerichtet. Das Ziel: Melanie so schnell wie möglich die Behandlungskosten zu verschaffen und ihr zumindest den finanziellen Druck zu nehmen. "Jeder Euro hilft, die lebensnotwendigen Therapien zu finanzieren. Als Familie und Freunde glauben wir fest daran, dass diese spezielle Therapieform helfen wird. Jetzt braucht es aber dringend weitere Therapien und eine neuerliche Solidaritätswelle", so die Unterstützer.