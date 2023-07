Stattersdorfer Kids halfen ukrainischem Freund bei Rad-Führerschein

Herzogenburg/Lokal

Der Krieg in der Ukraine hat Oleksandr Skupejko und seine Familie nach St. Pölten geführt. Genau gesagt nach Stattersdorf, wo der elfjährige sehr schnell in die Volksschulgemeinschaft aufgenommen und vor allem integriert wurde. Gemeinsam versuchten die Kids der 4. Klasse ihrem neuen Freund zu helfen, nicht nur die Sprache zu lernen, sondern sich auch sonst zu Hause zu fühlen. Klar, dass man auch gemeinsam durch die Gegend radeln will. Dazu braucht man aber einen Rad-Führerschein. Gar nicht so leicht, bei all den Fachausdrücken, die man für die Prüfung lernen muss.

Letztendlich hat Oleksandr aber – gemeinsam mit seinen Freunden – geschafft. In der Fahrschule Sauer bekam er im ersten Anlauf die begehrte Urkunde. Und jetzt kann er in den Ferien mit seinen Freunden David, Emil & Co durch die Gegend sausen. Ganz nach dem Motto: „Gemeinsam schaffen wir alles!“