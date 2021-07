Gleich 20 Einsätze hatte alleine die Freiwillige Feuerwehr Spratzern am Mittwoch-Abend zu absolvieren. Binnen weniger Minuten ergoss sich ein gewaltiger Schauer über den Stadtteil. Schlimm hat es da, laut Kommandant Thomas Kornberger vor allem die Waldsiedlung erwischt. Die starken Regenfälle beschädigten auch zwei Supermärkte, in die es auch einregnete. Bei der Unterführung wurden zwei Pkw-Lenker vom Starkregen überrascht, auch hier leistete die Feuerwehr Hilfe. „Dann kamen noch einige Keller hinzu, die wir auspumpen mussten“, so Kornberger.