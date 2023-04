Region St. Pölten: Anhaltender Regen fordert Feuerwehren

Der langanhaltende Regen führt seit Freitagabend zu einer Reihe von Einsätzen für die Feuerwehren in der Region. Zu Auspumparbeiten und dem Lösen von Verklausungen mussten sie wiederholt ausrücken. Am Samstagmorgen löste das Pegelmessgerät in Wimpassing an der Pielach Früh-Hochwasseralarm aus. „Die Feuerwehr hat in Abstimmung mit der Gemeinde die Straße bei Pielachhäusern gesperrt, da sie überflutet ist“, berichtet Hafnerbachs Bürgermeister Stefan Gratzl. Er berichtet weiter, dass in Windschnur die Landesstrasse gereinigt und mit Warntafeln versehen wurde. „Derzeit sinkt der Pegelstand der Pielach leicht“, sagt Gratzl.

Kleinere Einsätze in der Region

In Ober-Grafendorf stürzte in den frühen Morgenstunden ein Baum auf die B39. Auch Auspumparbeiten führt die Feuerwehr etwa in Stössing und der Region Neulengach durch.

