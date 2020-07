Zahlreiche Schäden hat das Unwetter der letzten Nacht in der Stadt St. Pölten und Bezirk hinterlassen und die Feuerwehren ordentlich gefordert. Vielerorts gab es Überflutungen. Bäume und Äste stürzten auf Straßen, Autos und Leitungen. Bäche sind über die Ufer getreten, auch Sandsäcke kamen zum Einsatz, berichtet Landes- und Stadtfeuerwehrkommandant Diemar Fahrafellner.

In St. Pölten wurden durch das Unwetter Teile des Blechdachs der Stadtsäle abgedeckt. Es hat laut Fahrafellner auch extrem viele Blitze in der Region gegeben. In Waitzendorf sprengte ein Blitzschlag bei einem Privathaus Teile des Kamins weg, auch das halbe Dach wurde abgedeckt. Insgesamt bewältigten die Feuerwehren in Stadt und Bezirk 270 Einsätze, alleine 100 davon in der Landeshauptstadt. Bei der Feuerwehr habe aber alles gut funktioniert, betont der Dietmar Fahrafellner: "Unsere Disponenten waren zeitgerecht eingesetzt.“

Straßen und Keller in St. Georgen unter Wasser

Schwer vom Unwetter betroffen war auch St. Georgen/Steinfelde. Innerhalb kürzester Zeit gingen zwischen 60-80 Liter/m² nieder. Diese Wassermassen brachte das Kanalsystem an seine Grenzen.

Um 20.38 Uhr wurde die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen zu mehreren Unwettereinsätzen im Ortsgebiet gerufen. Den Schwerpunkt bildeten Auspumparbeiten, so stand in der Georg-Sigl-Straße ein Pferdehof komplett unter Wasser, auch mussten Gebäude, in erster Linie die Kellerbereiche, in der Karl Kraus-Straße, Salpetergasse, Hauptstraße, Fridauerstraße und Siegfried-Marcus-Straße von den Wassermassen befreit werden. Ein Industriebetrieb in der Ghegastraße wurde ebenso im Keller komplett geflutet.

„Hier kamen insgesamt fünf Tauchpumpen und mehrere Nasssauger zum Einsatz“, schildert Christoph Eque von der Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen. In der Josef-Weidmann-Straße stürzte ein Baum auf die Straße.

Die Feuerwehren St. Pölten-Stadt und Wilhelmsburg unterstützten aufgrund der hohen Anzahl der Einsätze die St. Georgener Kameraden.

Keller in Pyhra mussten ausgepumpt werden

Pyhra zählte aufgrund der hohen Niederschlagsmengen zu einer der am meisten betroffenen Gemeinden. „Kurz vor 21 Uhr begann die Einsatzserie mit einem Notruf aus Schnabling.

FF Pyhra-Markt

Von den um­liegenden Feldern konnte das Wasser nicht mehr auf­ge­nommen werden. Auch die Kanäle waren mit der großen Menge von 56 Litern pro Stunde und Quadratmeter über­fordert. Die Folge waren mehrere geflutete Keller, die ausgepumpt werden mussten“, schildert Ronald Boda von der FF Pyhra-Markt.

Parallel dazu trafen mehrere Notrufe sowohl über das Handy als auch über die Bereichs­alarm­zentrale ein. Insgesamt wurden gestern Abend 17 Einsatz­adressen angefahren. „Die Bewältigung der not­wendigen Arbeiten war nur mit der Hilfe aller Feuer­wehren in unserer Gemeinde möglich. Etliche Sandsäcke, Tauch­pumpen und Not­strom­aggregate waren so in kürzest möglicher Zeit verfügbar und einsatz­bereit“, bilanziert er, denn auch die Feuerwehren aus Perersdorf und Wald standen im Einsatz.

FF Pyhra-Markt

Nach Stunden herausfordernder Arbeit wurden noch noch alle ver­wendeten Gerät­schaften gereinigt, Treib­stoff­tanks der Geräte nach­gefüllt und die Einsatz­bereit­schaft wieder­her­gestellt.