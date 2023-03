Reisetrends in der Region St. Pölten: Alles fliegt auf Griechenland

Azurblaues Meer, weiße Häuser, die die Küste säumen, ein zünftiges Glaserl Ouzo – es ist nicht schwierig, den Charme von Griechenland nachzuvollziehen. Das Traumziel am Mittelmeer bleibt 2023 die beliebteste Urlaubsdestination für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, wie Alexandra Drosos von Raiffeisen Reisen erzählt. Aber auch Kroatien, Spanien und Italien sind als naheliegende Sommer-Reiseziele beliebt, was Kneissl Touristik und Gärtner Reisen bestätigen. Bei den Ferndestinationen ziehe es die Menschen auf die Seychellen, berichtet Drosos – egal ob Inselhüpfen, Flitterwochen oder Badeurlaub.

Aber es muss nicht immer an die klassischen Badedestinationen gehen. Island, Marokko und Jordanien seien laut Birgit Fuchs von Kneissl Touristik beliebte Erlebnis-Reisen: „Wir sehen aber auch steigendes Interesse an Irland, Nordirland und Skandinavien.“ Noch ein Trend, den sie beobachtet: kleine Gruppenreisen.

Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen empfiehlt der Kundschaft Reisen nach Kanada und auch die Kirschblüte in Japan sei ein Spektakel, das jährlich zahlreiche Reiselustige anzieht.

Dubai bietet sich für einen Kurztrip zu Ostern an – und vereint Städtetrip plus Wüstenfeeling. Foto: Unsplash, Fredrik Ohlander

Die weite Anreise, der Umweltaspekt und die Preise schrecken die Menschen anscheinend nicht davon ab, ins Flugzeug zu steigen. „Der Flugreisesektor entwickelt sich sehr gut!“, so Fuchs. Das Budget sei zwar kleiner als noch vor ein paar Jahren, ergänzt Drosos, dafür werde dann aber die Reisedauer gekürzt oder nicht mehr so oft fortgeflogen: „Die wenigsten möchten auf einen Urlaub verzichten.“ Die Flugbranche habe das „Dynamic Pricing“ erreicht, sagt Dallinger. Derzeit besteht eine hohe Nachfrage, aber das Angebot sei geringer als vor Covid. Deswegen sind sich alle einig: Frühbuchen lohnt sich. Nicht nur, weil das günstiger sei, sondern auch, weil viele Pakete rasch ausgebucht seien.

Frühbuchen ist auch etwas, das die Menschen wieder machen. Im Gegensatz zu Covid-Zeiten, wo viele die Situation abwarten wollten.

Eine Alternative zum Fliegen ist der Fernreisebus. Aber für Busreisen würden sich wenige Personen entscheiden, erzählt Drosos. Dafür immer mehr für den Zug. „Bei Städtereisen nach Hamburg, Berlin oder Venedig funktioniert das sehr gut.“

Feiertage und Schulferien sind die reiseintensivsten Zeiten. Außerdem seien im Frühling und Herbst die Städtereisen beliebter, berichtet Dallinger. Zwischen Jänner und März ziehe es die Leute in den Indischen Ozean und auf Kreuzfahrten.

Für die kommenden Osterferien empfiehlt Drosos einen Abstecher nach Ägypten, Dubai oder auf die Kanaren.

In der Landeshauptstadt gab es 2022 über 162.000 Nächtigungen. Foto: Mostviertel Tourismus, schwarz-koenig.at

Auch in die Region zieht es die Gäste aus nah und fern, wie die Zahlen von Mostviertel Tourismus zeigen. Von China über Südafrika bis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen die Urlaubsgäste. In St. Pölten nächtigten 2022 162.207 Personen, das sind 46.681 oder 40,4 Prozent mehr als 2021 (115.526). Damit liegt die Landeshauptstadt auf Platz eins in der Nächtigungsstatistik von Mostviertel Tourismus. Im Bezirk St. Pölten hat Herzogenburg die zweitmeisten Nächtigungen: 34.710, 2021 waren es 24.899 (+39,4 Prozent). Auf Platz elf mostviertelweit landet Böheimkirchen mit 24.959 Nächtigungen (+50,6 Prozent) und unter den Top 20 findet sich noch die Pielachtalgemeinde Hofstetten-Grünau. Dort nächtigten 2022 13.796 Personen (+26,3 Prozent). 1,04 Millionen Nächtigungen verzeichnete die gesamte Tourismusdestination Mostviertel (+39 Prozent). Der Landesschnitt liegt bei plus 32 Prozent. Mehr Nächtigungen als im Jahr 2019 gab es nur in der Tourismusregion Pielachtal: 59.721 waren es 2022, 2019 10.000 weniger.

Das liegt unter anderem am neuen Campingplatz in Hofstetten-Grünau und an einigen neuen Betrieben, wie Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt analysiert.

