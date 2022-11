Landtagswahl: Schmidl an St. Pöltner Bezirks-VP-Spitze

Nur wenige Stunden nach Fixierung des Wahltermins am 29. Jänner (siehe Landeszeitung) hat der Bezirkswahlkonvent der ÖVP die Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten aus Stadt und Bezirk festgelegt.

„Nach der Nominierung der 15 besten Kandidatinnen und Kandidaten vor dem Sommer konnte mit dem Beschluss ein weiterer wichtiger Schritt am Weg in Richtung Landtagswahl getan werden“, betont Bezirksparteiobmann Fritz Ofenauer. An der Spitze steht Landtagsabgeordnete Doris Schmidl. Dahinter folgt mit Bundesrat Florian Krumböck der einzige Kandidat aus der Landeshauptstadt. Alle 15 hätten jedoch die gleichen Chancen, betont Ofenauer. „Das Vorzugsstimmensystem der Volkspartei bedeutet: Eine Stimme ist ein Punkt.“

Der Wahlkampf soll laut Ofenauer erst nächstes Jahr starten, dafür sei 2023 Zeit genug. „Heuer wird es noch darum gehen, die Kandidatinnen und Kandidaten den Landsleuten im Bezirk St. Pölten vorzustellen“, so der Bezirksobmann.

