Entspannung am Michelbach nach Forellensterben

Die Ermittlungen der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten im Fall des Fischsterbens im Michelbach zwischen Furth und Plosdorf sind abgeschlossen. Knapp 50 Bachforellen sollen dort plötzlich verendet sein. Für Bezirkshauptmann Josef Kronister geben die Wasseruntersuchungen allerdings keinen Hinweis auf Fremdverschulden. „Wir haben keine Indizien für eine Verschmutzung mit Chemikalien oder Gülle gefunden. Eine mögliche Ursache für den Tod der rund 50 Fische könnte der geringe Wasserstand, die hohe Wassertemperatur und der damit verbundene Sauerstoffmangel sein“, so Kronister.

Der Lilienfelder Tierarzt Heinz Heistinger wurde als Sachverständiger beigezogen. Bis zum Vorliegen der detaillierten Analyseergebnisse will er sich nicht auf eine Ursache festlegen. „Die Tiere haben bis zuletzt gefressen und eine ausgestülpte Kloake. Das weist auf ein plötzliches Ereignis wie etwa Giftstoffe im Wasser hin. Wo die hergekommen sind, wird allerdings schwer zu ermitteln sein“, so der Fischexperte.

Sachverständiger und Fischerei vermuten Vergiftung

Auch Robert Holovsky ortet eine menschliche Ursache. Für den Obmann der Fischereigesellschaft Böheimkirchen-Kasten ist gerade in einem Bereich des Michelbachs, wo die Renaturierung gut gegriffen hat, zu wenig Sauerstoff im Wasser nicht der einzige Grund für den Vorfall. „Das Fischsterben beschränkte sich auf einen kurzen Abschnitt. Andere Bereiche, wo die Verhältnisse vergleichbar waren, sind hingegen nicht betroffen“, so Holovsky, der vom ökologischen Zustand des Michelbachs grundsätzlich begeistert ist. „Wir haben seit den Maßnahmen am Michelbach 2017 nicht nachbesetzt. Die bei Wasserqualität und Sauerstoff eher empfindlichen Bachforellen sind natürlich aufgekommen. Die zahlreichen tiefen Kolken bieten den Fischen genug kaltes Wasser und Verstecke.“

Ökologisierung des Michelbachs verhindert Schlimmeres

Bürgermeister Franz Haunold und Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden betonen die Bedeutung intakter Flüsse als Lebensadern der Natur. Größte Herausforderung ist der Klimastress durch regenarme Tropentage, die zu Niedrigwasser und hohen Temperaturen im Bach führen. „Wie sensibel Wasserlebewesen sind, haben wir in den letzten Tagen gesehen. Doch mit den Maßnahmen am Michelbach — wie etwa die Tieferlegung des Bachbettes und damit deutlich kühleres Wasser — haben Fische und Amphibien die Chance zu überleben“, so Dorn-Hayden. Die neu gestalteten Bachufer mit Sträuchern und Bäumen fangen die Überhitzung und die Algenbildung ab.

„Die Niederschläge der letzten Tage haben eine leichte Entspannung gebracht, außerdem kühlen die Nächte jetzt merkbar ab. Wichtig ist ein sorgsamer Umgang mit unserem Bach. Müllablagerungen und illegale Einleitungen gehören da sicher nicht dazu“, appelliert Bürgermeister Franz Haunold an die Bevölkerung.