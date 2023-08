Radikaler Graffiti-Sprayer in St. Pölten vor Gericht

Nachdem er schon im Jänner wegen dem Verbreiten islamistischer Propaganda am Landesgericht St. Pölten verurteilt wurde, stand ein 19-jähriger St. Pöltner am Donnerstag wieder vor den Richter. So soll er für einer Serie von islamistischer Graffiti am St. Pöltner Bahnhof verantwortlich sein, wieder islamistische Propaganda verbreitet und versucht haben, Heiligenfiguren an der Fassade einer Schule in St. Pölten zu zerstören. Außerdem soll er in der Untersuchungshaft mehrere Mithäftlinge bedroht und zu konvertieren versucht haben.

Während er Anfang des Jahres dem Richter erklärte, den IS nicht gut zu heißen und die damaligen Bilder und Videos nur zum Spaß im Ramadan produziert zu haben, so gab der 19-Jährige nun zu, sich radikalisiert zu haben. Er gab an, sich allein gefühlt und durch radikale religiöse Gruppen Anschluss gefunden zu haben. Dadurch sei er immer mehr abgerutscht.

Kurz nach seiner ersten Verurteilung, Mitte Februar, soll der junge St. Pöltner versucht haben, die Heiligenscheine von christlichen Figuren an der Fassade einer St. Pöltner Schule abzureißen. Bei dieser Tat soll sich der Angeklagte auch gefilmt haben, um das Video zu teilen. Allerdings blieb es beim Versuch, denn die Heiligenscheine waren zu gut verankert.

Mitte März soll der 19-Jährige dann insgesamt 9 Graffiti mit islamistischen Botschaften und Symbolen in der Umgebung des St. Pöltner Bahnhof gesprüht haben. Dies gestand er auch zu. Er gab an, sich danach dafür schlecht gefühlt zu haben. Ein Freund, dem er sich deswegen anvertraute, behauptete, dass der Angeklagte einen islamischen Staat in St. Pölten aufbauen wolle.

Mithäftlinge behaupteten, dass der junge St. Pöltner sie bedroht und auch angegriffen haben soll. Dies, sowieso die Behauptung des Freundes des Angeklagten, konnte allerdings nicht mit Gewissheit bestätigt werden. Zu diesen Anschuldigungen wurde der 19-Jährige freigesprochen.

Verurteilt wurde er wegen Verbrechen terroristischer Vereinigung und kriminellen Organisation. Der Richter erteilte ihm zwei Jahre Haft, wovon 16 Monate bedingt nachgesehen wurden. Außerdem wurde ihm Bewährungshilfe und die Teilnahme an einem Deradikalisierungsprogramm angeordnet. Obwohl sich der 19-Jährige seit fast fünf Monaten in Untersuchungshaft befand, wurde von einer vorzeitigen Entlassung abgesehen. Nicht rechtskräftig.