Der 3. St. Pöltner Wohnbaudialog zum Thema "Vor der eigenen Tür Freiraum, Gemeinschaft und Mitgestaltung als Schlüssel zur Wohnzufriedenheit?" findet am Donnerstag, 3. Oktober, 12 bis 17 Uhr im NV-Forum der Niederösterreichischen Versicherung (Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten) statt.

Die Debatte um zukunftstauglichen Wohnbau, um ganzheitliche Wohnzufriedenheit und leistbare Lebensqualität beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die „eigenen vier Wände“. Die sozialen Bindungen in der Nachbarschaft, das Wohnumfeld – insbesondere der gemeinschaftliche Freiraum – und nicht zuletzt die Mitgestaltbarkeit des persönlichen Lebensmittelpunkts gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Dabei sind auch die überkommenen Vorstellungen von öffentlich und privat, von Eigenem und Fremdem in Bewegung geraten: Temporäres und gemeinsames Nutzen, share & care lauten heutige Anforderungen an das Zusammenleben. Vorbildwirkung haben dabei Baugruppen- bzw. Cohousing-Projekte erlangt. Alpenland und ORTE haben in- und ausländische Fachleute eingeladen, um neue Ideen und bereits erfolgreiche Modelle zu diskutieren, wie diese Ansprüche auch im klassischen Wohnbau zu erfüllen sind.

https://orte-noe.at/programm/st-poeltner-wohnbaudialog-3-2020