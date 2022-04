Ostermarkt in der Glashalle Gablitz

Werbung

Am Wochenende findet bereits zum 4. Mal der Ostermarkt in der Glashalle in Gablitz statt, organisiert von Angelika Weiß (vorne Mitte). Es gibt verschiedene, liebevoll gestaltete Handarbeiten. Buchfaltkunst, Türschmuck, Osterdeko, Seifen, Christbaumschmuck, Handbemalte Keramik und vieles mehr.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Kaffee und Kuchen gibt es vor Ort und auch Naturprodukte, Bienenprodukte, Marmeladen, etc gibt es zum Probieren und Mitnehmen.

Der Ostermarkt findet am Samstag, 9.4. 9:00-18:00 und Sonntag, 10.4. 10:00-17:00 statt. Die Aussteller freuen sich auf Ihr kommen!

Isabella Szymon

