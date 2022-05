Vandalen Illegale Mountainbike-Strecke neben der Traisen entdeckt

Foto: Arman Kalteis

K urz vor der Julius-Raab-Brücke, am rechten Traisenufer, wurde in St. Pölten eine selbst gebastelte Mountainbike-Strecke gefunden. Jugendliche hatten sich anscheinend Trails, Rampen und Löcher in einem Waldstück gebaut. Allerdings ist die Strecke nicht legal.