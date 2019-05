Gleich mehrmals innerhalb weniger Tage wurde der Dom Ziel von Vandalismus. Zunächst sprayte ein Unbekannter ein rotes „V“ auf das Haupttor. Etwas später wurden ein weiteres „V“ sowie die Zahl 13 auf dem südseitigen Tor entdeckt.

NOEN

Wenige Meter davon entfernt brachte der Sprayer das Symbol für Anarchie an der Hausmauer an. Auch die Eingangstür der Bürgerspitalskirche in der Wiener Straße wurde mit roter Farbe beschmiert. „Es ist davon auszugehen, dass es sich immer um denselben Täter handelt“, so Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Das Motiv und die Bedeutung der Symbole seien noch nicht geklärt.

Werth Ein Unbekannter sprayte mit roter Farbe Symbole auf das Haupttor (links) und das südseitige Tor des Doms (rechts oben) sowie auf die Eingangstür der Bürgerspitalskirche (rechts unten).

„Wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat, und erstatteten daher sofort Anzeige“, sei die Anspannung bei der Diözese sehr groß gewesen, erklärt Sprecherin Katharina Brandner. „Es sieht aber nicht danach aus, dass es sich um christenfeindliche Symbolik handelt.“

Derzeit wird geprüft, wie die Farbe entfernt werden kann. Gerade beim Haupteingangstor des Doms sei dies kompliziert. Um den Grünspan zu erhalten, muss die Metalloberfläche möglicherweise restauriert werden.