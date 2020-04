Nach der Einlangung der Expertise werde gegebenenfalls eine Umwandlung der Untersuchungshaft in eine vorläufige Anhaltung geprüft, sagte der Behördensprecher. Der Verdächtige war besachwaltet, eine psychische Erkrankung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Tat soll sich bereits am Dienstag im gemeinsamen Wohnhaus in der Landeshauptstadt ereignet haben. Die Tochter und der Sachwalter des Beschuldigten entdeckten am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch an der Wohnadresse den toten 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Exekutive. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und war bei der Einvernahme geständig.

Die Leiche wies nach Polizeiangaben mehrere Stichverletzungen im Oberkörper auf. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten beantragte eine Obduktion, mit einem vorläufigen Ergebnis wird im Laufe der kommenden Woche gerechnet.

Wir berichteten dazu: